Læreruddannelse får flere ansøgere: -Vi havde ikke regnet med det

Læreruddannelsen i Jelling har oplevet en stigning i antallet af ansøgere. Det er der flere forklaringer på, mener uddannelseschef.

Uddannelsen i Jelling har i år haft en fremgang på 11 procent i antallet af ansøgere.

I år har 89 søgt ind på læreruddannelsen via kvote 2. Sidste år lå tallet på 80. Det viser opgørelsen, efter ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb i går fredag.

- Vi er glade for det. Vi havde ikke regnet med det, men vi havde håbet på det, siger Annette Falk, der uddannelseschef for lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling til TV SYD.

Hun peger på to årsager til, hvorfor læreruddannelsen i Jelling oplever fremgang

- For det første er det et godt studiested, som vi hele tiden arbejder på at gøre mere attraktivt. Vores studerende synes, at det er et hyggeligt og trygt sted med et godt nærmiljø. Og det betyder noget, siger Annette Falk.

Herudover peger hun på, at forklaringen på stigningen også hænger sammen med uddannelsens samarbejde med kommuner om traineelæreruddannelsen. Det er et særligt tilbud, hvor de studerende ved siden af studiet arbejder på en skole i en stilling svarende til 25 procent af en fuldtidsstilling.

Kombinationen af et fast job på en skole ved siden af sit studie har gjort læreruddannelsen ekstra populær, mener uddannelseschefen.

- Jeg har lige været på en skolekonference i Fredericia Kommune. Alle har armene oppe over hovedet over traineelæreruddannelsen. Både skolelederne, de lærere som har en traineestuderende tilknyttet og dermed kan arbejde i en to-lærer-ordning sammen med vores traineestuderende, og de studerende er begejstrede, siger Annette Falk.

Vil fortsætte fremgang

Selvom der kun er tale om en forskel på ni ansøgere, så er det en procentvis stor forskel for uddannelsen i Jelling. Den udvikling skal fortsætte i Jelling, hvor de stadig ønsker at tiltrække mange til læreruddannelsen.

Du giver to forklaringer på jeres succes. I ønsker fortsat at tiltrække flere elever, så hvilket område kommer I til at fokusere på i det kommende år?

- Vi vil have fokus begge steder. Både på studiestedet og traineeuddannelsen. Vi skal fortsætte med at bringe vores læreruddannelse og pædagoguddannelse tættere på hinanden og lære fra hinanden. De professioner, som vi uddanner, skal arbejde sammen.

- Vi skal tiltrække de studerende, der trives godt i mindre miljøer og nærmiljøet her på skolen. Det er det, som vi skal tilbyde og sælge os på sammen med lærertraineeuddannelsen.

Annette Falk peger også på, at der er stor efterspørgsel efter uddannede lærere.

- Der er et stort behov for at få uddannet flere lærere. Det er også en væsentlig årsag til, at vi udover den almindelige læreruddannelse har valgt at udbyde en traineelæreruddannelse, siger Annette Falk.

På landsplan har 51.622 ansøgere i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse, inden fristen for kvote 2 udløb. Det er 1.269 færre end sidste år, svarende til et fald på 3 procent.