Lærke deltog for første gang i Vestkystløbet

For 44. gang blev Vestkystløbet i dag afholdt. Selvom det er et gammelt løb, kan det altså godt lokke nye til. Èn af dem er Lærke Gammeljord.

En stor skare af frivillige og sponsorer holder Vestkystløbet i live i Esbjerg.

For 44. gang var det i dag muligt at deltage i løbet, og det var der 6800 personer, der valgte at gøre. Èn af dem var Lærke Gammeljord på seks år. Det var dog første gang, hun krydsede start- og mållinjen til Vestkystløbet. Med i hånden havde hun sin far Erik Gammeljord.

- Det er et fantastisk arrangement. Det er dejligt, at det kan samle så mange mennesker, siger Erik Gammeljord, der bor i Esbjerg.

Han har fået nyt arbejde, der inviterede ham med til Vestkystløbet, og dagen blev en succes.

- Det er en god måde at lære sine kollegaer at kende på en anden måde end bare at sidde på et kontor, siger han.

Byen nyder godt af løbet

Vestkystløbet bliver hvert år afholdt i juni måned, og det er et af Danmarks største motionsløb, som over alle år kan prale af at have samlet over 340.000 løbere.

- For det første betyder det, at vi får nogle mennesker ud og motionere, og for det andet er det her event 44 år gammelt. Så det er virkelig noget, byen har gavn af, siger Jens Lykke, der er formand for Vestkystløbet.

Men det er ikke kun noget, byen nyder godt af, mener han. Det betyder nemlig også noget for alle dem, som får mulighed for at være et sted, hvor de kan samles og være sig selv, fortæller Jens Lykke.

- Jeg tror, at det er hyggen, der er afgørende for, at det går så godt, siger formanden.

Og godt gik det da også for far og Lærke på dagens rute. De planlægger allerede nu at komme igen i 2019.

- Vi har allerede aftalt at deltage i børneløbet næste år, understreger Erik Gammeljord.

