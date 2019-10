Lagerhaller ligner en udbombet bygning

48 timer efter at der gik ild i fire store haller i Børkop, er brandfolkene fortsat i gang med at efterslukke branden.

Store bunker af forvredet metal og smeltet plastik er det eneste, der er tilbage af de fire lagerhaller, der blev flammernes bytte ved en storbrand i Børkop.

To døgn efter branden, hvor 72 brandfolk kæmpede med at få styr på ilden, bliver hele det 8.000 kvadratmeter store område minutiøs gennemgået for at slukket de sidste små brande, der gemmer sig i små lommer.

Masser af metal og plastik ligger tilbage. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

De fire lagerhaller tilhører virksomheden Schou, og ligger i dag tilbage som noget, der brutalt er blevet jævnet med jorden.

Otte mand fra Trekantens Brandvæsen var torsdag fortsat på brandstedet.

De vender tilbage igen fredag. Men kun for at slukke de sidste små flammer på brandstedet.

Efterfølgende venter der et større oprydningsarbejde, før alle rester fra branden er fjernet.

Alt er brændt ned i de fire haller. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

Hele området bliver gennemgået af brandfolkene. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD