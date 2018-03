Laila: De små lam er så søde

Danske Fåreavlere holdt i dag åbent hus, hvor man kunne komme tæt på de nye lam. Den mulighed benyttede Laila Brunhøj sig af.

Små, hvide, bedårende lam er næsten ikke til at stå for.

I dag var der mulighed for at komme helt tæt på de små, nye lam, da Danske Fåreavlere landet over indbød til åbent hus. Påsken er traditionelt forbundet med nyfødte lam.

Laila Brunhøj, der er Social- og Sundhedshjælper fra Ølgod, var én af de mange, der i dag fik lov til at kæle med et par lam i Orten ved Varde.

- Jeg synes, at de er meget søde de helt små. Det er spændende at være her i dag, siger hun.

Hun har aldrig før oplevet lam på den måde. Hun har kun set dem gå på en mark, når hun er kørt forbi.

Selvom det er første gang, hun oplever lams bløde pels, så har hun allerede gjort sig overvejelser om, om lam er noget for hende.

- Jeg kunne godt tænke mig at have et lille hobbylandbrug - ikke som avler, men jeg vil gerne bare have et par enkelte og kæle med, siger hun.