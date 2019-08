Landboforening ønsker mobilt vildsvinehegn

Den tyske landboforening i Sønderjylland opfordrer til, at staten anskaffer mobilt vildsvinehegn som en ekstra sikkerhed, hvis der udbryder svinepest syd for grænsen.

Den tyske landboforening i Sønderjylland, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig, LHN, foreslår nu, at der anskaffes et mobilt hegn for at øge sikkerheden, hvis sygdommen udbryder i Tyskland, og hvis smittede vildsvin alligevel skulle slippe igennem det faste hegn ved landegrænsen.

Det skriver Der Nordschleswiger.

Dansk Folkepartis fødevare- og landbrugsordfører, Lise Bech, vil nu se nærmere på kravet fra den tyske landboforening i Sønderjylland, LHN.

- Jeg er tilhænger af, at vi har et vildsvinehegn. Men et mobilt hegn som supplement kunne være en glimrende idé. Det er meget alvorligt, hvis der kommer smittede svin til Danmark, siger hun til det tyske mindretals avis.

Tjekkiet var først til at bygge et mobilt, elektrisk hegn på 70 centimeters højde. Det skete for to år siden, da der udbrød svinepest i et område i grænseområdet til Slovakiet. Virussen blev fundet i 77 døde vildsvin. Et stort område på 40 kvadratkilometer blev indhegnet, og de øvrige smittede vildsvin i området blev ladt i fred, så de ikke skulle ud af området, men døde af sig selv.

Siden har de tyske delstater Mecklenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten hver købt og opmagasineret et mobilt, elektrisk hegn på 50 kilometers længde. De kostede 45.000 euro (cirka 340.000 kroner) pr. styk.