Landboformand glæder sig over grænsehegn

Mogens Dall, formand for LandboSyd, er glad for, at der nu bygges et 70 kilometer langt grænsehegn fra kyst til kyst i Sønderjylland. Det er en vigtig sikring af vores eksport af dansk svinekød, siger han.

Udgiften til det 70 kilometer lange grænsehegn er en forsikringspræmie. Vi skal forhindre vildsvin i at komme herop til Danmark. Et enkelt udbrud af svinepest i Danmark vil koste branchen milliarder af kroner og true eksporten af smågrise og svinekød. Mogens Dall, formand for LandboSyd

Mogens Dall har længe kæmpet for at sætter en stopper for, at vildsvin kommer ind over grænsen og bringer den frygtede afrikanske svinepest, som senest er fundet i Tjekkiet, til Danmark.

Mogens Dall rejste spørgsmålet om bedre sikring mod, at svinepest slæbes ind i landet over for ministeren på delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer i november. Situationen var alvorlig i Polen med et stigende antal udbrud af svinepest, og samtidig steg antallet af vildsvin og dermed mulige smittebærere i Nordtyskland og i Sønderjylland.

En nødvendig forsikring

- Udgiften til det 70 kilometer lange grænsehegn er en forsikringspræmie. Vi skal forhindre vildsvin i at komme herop til Danmark. Et enkelt udbrud af svinepest i Danmark vil koste branchen milliarder af kroner og true eksporten af smågrise og svinekød. Det vil ikke bare ramme os svineproducenter, men det vil ramme hele det danske velfærdssamfund, siger Mogens Dall.

Han er sikker på, at landmænd og andre, der ejer arealer langs grænsen, vil afgive deres jord til opførelsen af hegnet, hvor det er nødvendigt.

- Vi ved, hvad der står på spil for svineproducenter, slagterier og de mange tusinde ansatte i den danske fødevareindustri, siger Mogens Dall til til TV SYD.

