Landboformand: Sæt ulven bag hegnet - ikke os

Naturfredningsforening vil holde ulve væk med hegn, men landmænd afviser og vil sætte ulven bag hegn i stedet.

Mindst otte ulve er genindvandret til Danmark siden 2012, og de kommende år vil bestanden af ulve vokse.

Det konkluderer forskere fra Aarhus Universitet i en ny rapport.

Den slår fast, at der er tre nulevende voksne ulve i Jylland - et ulvepar i Vestjylland med et kuld ulvehvalpe og en omstrejfende ulv i Nordjylland.

Det kan ikke være rigtigt, at os, der lever på landet, skal indhegnes. Hvis man vil have ulven, så er det ulven, der må hegnes ind. Flemming Fuglede Jørgensen, fmd., Bæredygtigt Landbrug, Fredericia

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) vil have EU til at lempe reglerne, så det bliver lettere at regulere ulven og fjerne den, hvor ulven udgør et problem for eksempelvis landmænd.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er uenig og mener, at man allerede under de nuværende regler kan fjerne såkaldte problemulve.

I stedet bør man fokusere mere på at give tilskud til ulvesikkert hegn og vogterhunde, der kan holde ulve på afstand, lyder det.

- Man skal se på muligheden for at udvide områder med tilskud til hegning og måske give tilskud til vogterhunde.

- På den måde kan man komme på forkant og reducere risikoen for angreb på husdyr, siger biolog Bo Håkansson.

Der gives allerede mulighed for tilskud til ulvesikkert hegn i et hjørne af Vestjylland, hvor ulveparret huserer.

Men det bør udvides, hvis det står til DN.

Bo Håkansson henviser til, at man i den tyske delstat Sachsen med ulvesikkert hegn har formået at reducere antallet af ulveangreb på husdyr samtidigt med, at ulvebestanden har været stigende.

Ifølge DN bør man give tilskud til hegning i de fem-ti områder, som ifølge den nye rapport vil være egnede levesteder for ulvefamilier i Danmark.

Men argumentet preller af på formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

- Det kan ikke være rigtigt, at os, der lever på landet, skal indhegnes. Hvis man vil have ulven, så er det ulven, der må hegnes ind, siger landboformanden.

Han mener, at ulven opskræmmer både mennesker og dyr, og at det er uforsvarligt at have ulven til at gå frit omkring.

- Dyreetisk er det forfærdeligt, når ulven går til angreb på vores husdyr. Men også for os, der bor på landet, er det uacceptabelt, at vi og vores børn og børnebørn skal gå rundt og frygte ulven, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

