Landbruget taber på trængsel - minister vil finde penge til veje

Transportministeren var fuldstændig enig, da Landbrug & Fødevarer præsenterede et politisk udspil med ønsket om nye og bedre veje.

Kø på landevejene er spild af tid og ikke mindst penge. Det har organisationen Landbrug og Fødevarer regnet på. Den danske fødevareindustri spilder hvert år 400.000 timer på de danske landeveje, og det svarer til et tab på 200 millioner kroner ifølge Landbrug & Fødevarer.

Derfor blander de sig nu for første gang nigensinde i transportpolitik med en ønskeliste, som mandag blev præsenteret for transportminister Ole Birk Olesen (LA) på Arla Foods' transportcenter i Taulov.

Jeg er fuldstændig enig med Landbrug & Fødevarer i, at vi skal have brugt nogle flere penge på at udvide og udbygge især motorveje. Ole Birk Olesen, transportminister (LA)

- Det har været opløftende at komme her i dag. Landbrug & Fødevarer deler mine og regeringens visioner om, at vi skal have gjort noget ved vores vejnet, og at vi skal have brugt flere penge på at udvide og bygge nye veje, fortæller Ole Birk Olesen, transportminister (LA).

Fuldstændig enighed

I Syd- og Sønderjylland ønsker landbrugsorganisationen sig en Hærvejsmotorvej og seks spor fra Vejle til Randers. Derudover står en Femernbro, en udvidelse af motorvejsnettet hen over Fyn og en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg på ønskelisten.

- Jeg er fuldstændig enig med Landbrug & Fødevarer i, at vi skal have brugt nogle flere penge på at udvide og udbygge især motorveje. Vi skal indrette samfundet sådan, at folk får det bedst mulige liv, og det er ikke det bedst mulige liv at holde i kø på motorvejen, fortæller ministeren.

Landbrug og Fødevarer bekræfter med deres rapport og anbefalinger, at vi skal bruge flere penge på infrastruktur, og det er også regeringens politik. Ole Birk Olesen, transportminister (LA)

Et af de helt store ønsker på listen er en Kattegatbro, som skal finansieres af broens brugere. Det sker ved at bilister betaler for at krydse broen på samme måde som ved Storebæltsbroen.

Ole Birk Olesen er glad for de brugerbetalte projekter, da det give flere penge til de andre projekter, som bilisterne ikke kan finansiere, men som statskassen må betale - for eksempel bredere og længere motorveje.

- Landbrug & Fødevarer bekræfter med deres rapport og anbefalinger, at vi skal bruge flere penge på infrastruktur, og det er også regeringens politik. Vi har i regeringens 2025-plan derfor sat 20 mia. kroner ekstra af oven i det, man normalt bruger til at lave infrastruktur, forklarer Ole Birk Olesen.