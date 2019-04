Landets mest talentfulde frisør hedder Amanda: - Jeg skal have et glas vin

Amanda Kyen Andersen fra Kolding blev lørdag kåret som landets mest talentfulde frisør til DM i Skills i Næstved. En titel, der giver pivstolte forældre og mod på fremtiden.

Hun har klippet mænd. Hun har klippet kvinder. Og nu har hun klippet sig til en fornem titel.

For Amanda Kyen Andersen kan nu kalde sig vinder af DM i Skills 2019 for frisører. Titlen kom i hus lørdag til en stor afslutningsceremoni i Næstved, hvor de dygtigste unge indenfor flere erhvervsuddannelser blev hyldet for deres talent og arbejde efter at have knoklet i tre dage.

Og når det kommer til at klippe hår, så hedder den bedste bare Amanda.

- Det er surrealistisk. Jeg har trænet mod det her i flere måneder og brugt flere år på at få det niveau, som jeg har i dag. Det er helt vildt, det her, siger Amanda Kyen Andersen.

Amanda bor i Almind ved Kolding og går til daglig på Syddansk Erhvervsskole. I tre dage har hun klippet og farvet hår for at jagte DM-titlen, og selvom hun har klaret det godt, så er hun alligevel overrasket.

- Jeg havde bare håbet på en top-fem, men så vandt jeg. Jeg havde en god fornemmelse, og jeg var rigtig glad for det arbejde, som jeg havde udført. Selvfølgelig havde jeg lavet nogle fejl, men det gør alle, siger Amanda Kyen Andersen.

Men fejlene blev aldrig en hindring for den unge frisør, der konstant var i tvivl om, om hun tog de rigtige beslutninger i sine opgaver. For det er en smagssag, om man for eksempel er til lyserødt hår eller ej, men dommerne var ikke i tvivl: Amanda var den bedste.

- Som frisør er der ikke noget facit. Så det handler om at ramme dagen med ens niveau, men også at ramme dommernes smag, og det er jeg lykkedes med, siger Amanda.

Amanda med sin pris. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen

Forældrene er ved at revne af stolthed

Ved siden af Amanda står to andre personer. Og man er ikke i tvivl om, hvem de er.

For man kan genkende et par stolte forældre på flere kilometers afstand.

Og det er også tilfældet med Martin Andersen og Birte Kyen Andersen, der har taget turen fra Sydjylland til Næstved for at støtte deres datter. Øjnene afslører det hele: De er ved at revne af stolthed og glæde.

Vi er mega stolte. Jeg rystede over det hele. Birte Kyen Andersen, mor til Amanda.

- Vi er mega stolte. Jeg rystede over det hele, da hun vandt. Konkurrence har været hård, men jeg er simpelthen så glad på Amandas vegne. Det er fantastisk, siger Birte Kyen Andersen.

Det var også en stolt far, Martin, der kunne se sin datter bliver hyldet foran flere tusinde mennesker og hilse på landets statsminister for at få overrakt sin DM-titel indenfor frisørfaget.

- Når ens barn lykkedes med det, som hun gerne vil, så bliver man simpelthen så glad. Hun gør det for sin egen skyld, og det er det vigtigste, siger Martin Andersen.

Smilene er fremme hos mor Birte og far Martin, der glæder sig på datterens vegne. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Og de brede smil er ikke til at fjerne fra de stolte forældres ansigter. Nu kan de sidde og smile i bilen hele vejen hjem til Almind og overveje, hvordan titlen skal fejres.

- Det kan da godt være, at vi giver en middag, griner Birte Kyen, der alligevel tror på, at Amanda ryger lige hjem i kærestens arme til vinderkys og kram.

Titel giver erfaring

Amanda Kyen Andersen er ligesom sine forældre stolt.

Stolt over det, som hun har leveret. Stolt over sit fag. Stolt over sin titel. En titel som hun vil tage med sig videre i sin karriere og se tilbage på med stor glæde. Men hun er også klar til at tage saksen og kammen i hånden og arbejde videre og blive bedre.

- Det er selvfølgelig super godt at have på sit CV, men det er ikke sådan, at jeg nu har vundet, og nu kan det og det. Men jeg fået en masse kompetencer, og vist, at jeg kan levere et godt produkt på tid, og har fået bygget en rutine op. Det kan jeg klart tage med videre, siger den unge frisør.

Efter tre intense dage og en masse forskellige frisure, så bliver saksen for en stund pakket væk. Nu står den på afslapning med familien og kæresten.

- Jeg skal sove længe i morgen, men jeg skal nok også ud og spise og have et lille glas vin, siger Amanda Kyen Andersen.