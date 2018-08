Landmænd om Filsø: Politikere taler før de ved noget

Landmænd efterlyser fakta om årsagen til iltsvind i Filsø.

- Det ville være rart, hvis dem, der er hurtige med årsag og løsning, sætter sig ind i fakta, før de udtaler sig.

Så stilfærdigt men bestemt kritiserer formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Chr. Laursen, både Danmarks Naturfredningsforening og de politikere, som lørdag hurtigt gav landbruget skylden for den massive fiskedød i Filsø mellem Vejers og Henne.

Niels Chr. Laursen. Foto: Sydvestjysk Landboforening

80 tons fisk er slået ihjel af iltsvind i søen, og analysen lød, at et skybrud i slutningen af juli medførte omfattende udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsjorden omkring søen, og at det derfor var påkrævet med en jordfordeling, så landbrugsjord omkring søen kan blive taget ud af drift.

- Vi er nødt til at indføre de nødvendige reduktioner af kvælstofudledningen med det samme, og ikke skubbe det til 2021. Landbrugspakken udskyder problemerne og lader dem vokse, skrev miljøordfører Trine Torp fra SF i en kommentar.

der er bare ikke ret meget landbrugsjord omkring Filsø. Niels Chr. Laursen,formand, Sydvestjysk Landboforening

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kaldte situationen en hjerteskærende katastrofe i en uheldig kombination af klimaforandringer og en alt for høj forurening fra landbruget, og både Socialdemokratiets landbrugsordfører Simon Kollerup og miljøordfører Christian Rabjerg Madsen sagde, at den eneste løsning var at tage landbrugsjord omkring søen ud af drift.

Der er bare ikke meget landbrugsjord

- Men der er bare ikke ret meget landbrugsjord omkring Filsø, siger formanden for Sydvestjysk Landboforening, Niels Chr. Laursen, og det, der er, er ekstensivt eller økologisk drevet, siger han.

Dermed tilslutter han sig kritikken af manglende fakta i diskussionen. Lørdag pointerede tidligere landbrugsordfører for Venstre, landmand og agronom Jens Kirk fra Ringkøbing, at kun en tredjedel af jorden omkring Filsø er landbrugsjord.

Jens Kirk. Foto: Keld Navntoft, Scanpix

- Resten er rekreativt eller det tilhører militæret, sagde Jens Kirk lørdag til TV SYD. Han sad i Folketinget fra 1994 til 2011 og var partiets landbrugsordfører stort set i hele perioden.

Både han og Niels Laursen fremhæver, at Filsø var et landbrugsareal indtil få uger før det i 2012 blev oversvømmet og genskabt som det naturlige søområde, det er. Men siden 1852 har området været drænet og drevet som landbrug.

Fyldt med kvælstof

- Derfor er det, der nu er søbund, smækfyldt med kvælstof, siger Jens Kirk, og Niels Chr. Laursen fortæller, at der blev arbejdet på landbrugsjorden indtil to uger før arealet blev oversvømmet i 2012.

- Det var ude at hente halm to uger før, de oversvømmede marken. Der er masser af humus og næringsstoffer i jorden, og det er værd at bemærke, at ingen andre søer i området har haft samme problem efter skybruddet, siger Niels Chr. Laursen.

Han kalder analysen og løsningen af problemet ude af proportioner.

- Vores telefoner er stort set altid åbne. Der er ingen af de politikere eller naturfredningsfolk, der ikke kunne ringe til os. Dette er ude af proportioner, siger Niels Chr. Laursen.

