Landmænd tjener godt og afdrager på deres gæld

Landmændene tjente flere penge sidste år, og pengene blev især brugt til afvikling af dyr gæld. Det viser nye tal fra LandboSyd.

Landmænd øgede indtjeningen markant i 2017, og pengene blev især brugt til afvikling af dyr gæld og investeringer, som kan sænke deres omkostninger i de kommende år.

Det viser en analyse af 400 af de allerførste og helt dugfriske landbrugsregnskaber fra 2017, oplyser LandboSyd.

- Vi kan se, at lysten til at afdrage på den dyre gæld, kassekreditten, har været stor. Regnskaberne viser også, at landmændene har foretaget investeringer, som betyder, at de i fremtiden vil være i stand til at reducere deres fremstillingspris, siger adm. direktør Anders Andersen, LandboSyd i Aabenraa.

Det er gode priser på mælk og smågrise samt svinekød, der gør, at landbruget øgede indtjeningen inden for flere driftsgrene sidste år, og det har smittet af på regnskaberne. I de sidste måneder af 2017 samt ind i 2018 faldt priserne dog igen.