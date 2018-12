Landmand betaler millioner tilbage til Banedanmark

Da ekspropriationen af landmand Martin Lund Madsens jord er kendt ulovlig, så har han betalt godt to millioner kroner tilbage til Banedanmark.

I 2012 eksproprierede Banedanmark noget af landmand Martin Lund Madsens jord til en ny jernbanebro.

Da Vejen Kommune ønskede at flytte broen 900 meter og lægge en ny vej på 1,4 kilometer tværs gennem lodsejerens marker, indgik kommunen i 2013 en samarbejdsaftale med Banedanmark om en opgradering af bro og vejen i forbindelse med elektrificeringsloven.

Men det var ikke lovligt. Efter et længere tovtrækkeri afgjorde Højesteret den 10. september, at ekspropriationen af Martin Lund Madsens jord til et vejanlæg på Skovgårdsvej i Vejen ikke kunne foretages med hjemmel i elektrificeringsloven.

Skovgårdsvej i Vejen er stadig spærret for kørsel den 4. december 2018. Foto: Line Sahl

Derfor har Martin Lund Madsen nu tilbagebetalt de 2.073.220 kroner, som han modtog som kompensation for jorden, han har mistet til Banedanmark.

- Jeg betaler pengene tilbage for at få rent bord, og så forventer jeg, at man går i gang med at fjerne vejen, siger Martin Lund Madsen til TV SYD.

Ny retssag på vej

Martin Lund Madsen har anlagt sag mod både Banedanmark og Vejen Kommune for at få afgjort, hvem der skal fjerne vejen. Den sag skal for Retten i Esbjerg i nærmeste fremtid.

Vejen Kommune ønsker at bevare både bro og vej af hensyn til trafikken og udviklingen i området, og har derfor indkaldt til en såkaldt åstedsforretning torsdag den 6. december på Skovgårdsvej. Kommunen ønsker, at vejen bliver lovliggjort ved ny ekspropriation via Vejloven.