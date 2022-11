Banebrydende forskning skal give Jonas gladere grise

Første målinger

Søerne er netop flyttet ind i november, og de skal have tid til at falde på plads, inden Seges kan begynde de første målinger næste år.

- Jeg er helt sikker på, at nogle af de teknologier, vi har implementeret her, kommer til at påvirke positivt. Dermed ikke sagt, at vi er i mål, siger Jonas Würtz Midtgård.

Han håber, at de i 2023 kan blive klogere på, hvordan de teknisk bedst håndterer gyllen for så at tage et nyt skridt året efter.

- Så kunne jeg ønske mig, at 2024 blev et år, hvor vi målte på, hvad der sker, når vi bruger forskellige fodermidler, så vi bliver ved med at optimere på det hele, siger han.