Landmand: Gasledning vil smadre min mark

Landmand Lars Tingleff fra Vonsild kommer i klemme, hvis et gigantisk gasrør skal føres fra Nordsøen gennem Danmark til Polen.

Hvis projektet Baltic Pipe ender med at blive vedtaget og dermed skal sende gas fra Nordsøen til Polen, går det ud over landmænd i Kolding-bydelen Vonsild – bl.a. landmand Lars Tingleff:

- Jorden vil blive temmelig ødelagt og tage mange år at få genoprettet. Lars Tingleff, landmand, Vonsild

- De vil komme kørende med deres store entreprenørmaskiner, når røret skal graves ned, og de vil køre i al slags vejr og trykke jorden. Den vil blive temmelig ødelagt og tage mange år at få genoprettet, lyder det fra landmand Lars Tingleff fra Vonsild.

Det er den statslige virksomhed, Energinet, der sammen med det polske firma Gaz-system vil lægge en rørledning i jorden.

Her er de to forslag til, hvordan gasledningen kommer til at gå gennem Vonsild. Foto: Energinet

Ledningen bliver 70 cm i diameter og skal fragte gassen, der bliver udvundet i Vesterhavet, hele vejen til Polen. Efter planen skal ledningen gå i land nord for Henne og løbe et lille stykke ind i landet. Herfra bliver gassen fragtet i eksisterende rør til Egtved, hvor nyanlagte rør skal transportere den gennem Vonsild ved Kolding over Fyn og Sjælland og så videre gennem Østersøen til Polen.

Ifølge Energinet vil en almindelig dansk gasforbruger spare fra 50 til 150 kroner på gasregningen om året, hvis Baltic Pipe bliver til noget. Desuden vil forsyningssikkerheden blive bedre. EU vil støtte projektet med 245 millioner kroner.

