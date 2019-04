Landmand renser selv sin jord for kvælstoffer

Niels Gundtoft driver landbrug mellem Vejle og Fredericia. I dag blev et af hans drænrør på marken åbnet, og vandet kan nu flyde frit ud i en lille kunstig sø. På den måde er han med til at mindske udledning af kvælstof.

Onsdag åbnede landmand Niels Gundtoft et drænrør på sin mark mellem Skærup og Smidstrup under stor mediebevågenhed. Han laver et minivådområde på sin jord. På den måde er han med til at mindske udledningen af kvælstof.

Når vandet ikke længere ledes væk fra markerne og ned i grøfter og vandløb, men i stedet hen til et minivådområde, der består af tre vandhuller, virker det som en form for renseanlæg. Det betyder, at udledningen af kvælstof mindskes betragteligt, og på den måde er Niels Gundtoft med til at gøre en forskel for vandmiljøet.

Det er dejligt at kunne være med til at undgå at lede kvælstof ud i Vejle Fjord - og så kommer det jo også til at pynte i landskabet. Niels Gundtoft, landmand, Skærup

- Det er dejligt at kunne være med til at undgå at lede kvælstof ud i Vejle Fjord - og så kommer det jo også til at pynte i landskabet, siger landmand Niels Gundtoft til TV SYD.

I Danmark står landbruget for den største udledning af kvælstof i naturen. Derfor er det landbrugets plan at flere landmænd skal lave den slags små minirenseanlæg - op mod 1.500 til 2.000 på landsplan.

- Det er til gavn for klimaet at fjerne noget kvælstof. Det bliver samtidig også godt for biodiversiteten og dyrelivet, siger Aksel Ravn, oplandskonsulent i Kolding Herreds Landboforening.