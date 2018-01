Landmand taber 100 kroner per gris

Svineavlerne mister mange penge på deres slagtesvin, fordi priserne er faldet. Landmand fra Lunderskov taber op til 100.000 kr om ugen.

Landbruget ser ud til at ramme ind i en lavkonjunktur i 2018. Priserne på landsbrugvarer er lavere nu end i sommer. Og det mærker en svineproducent som Flemming Damgaard fra Lunderskov.

I sommer stod han med hænderne over hovedet, fordi han fik top-priser for sine dyr. I juli måned fik han 450 kr. for sine slagtesvin. Men siden har han oplevet, hvordan prisen pr. gris bare er faldet og faldet. Ved årsskiftet var prisen faldet til 346 kr. per gris. Altså et fald på hele 23 pct. eller 104 kr., om man vil.

Flemming Damgaard er sikker på, at 2018 bliver et hårdt for landbruget.

- Jeg har da ihvertfald nok tabt en 100 kroneseddel pr. gris. Det vil sige 100.000 plus/minus i ugen for mit vedkommende, siger han til TV SYD.

Nedturen er muligvis ikke slut endnu. Udvikling i prisdykket for landbrugsvarer kan risikere at fortsætte for Flemming Damgaard og andre svineproducenter.

- Jeg tror ikke, at vi kommer op på 2017-niveau igen. Jeg tror, at det kommer til at ligge i et moderat leje nu her. Og så må vi jo se, hvor det ligger, siger han.

I sommer var stemningen på gården var en helt anden. Flemming Damgaard har ligesom mange landmænd haft et godt 2017, hvor priserne på grisene var høje. Nu er priserne dykket igen, og tilværelsen som landmand er svær at forudse.

- Det er utroligt svært at planlægge sin bedrift, fordi du er så afhængig af udbud og efterspørgsel, fortæller han.

Mens det gik godt, nåede Flemming Damgaard at udvide gården. Han byggede en stald for at kunne rive nogle af det gamle bygninger ned, netop fordi, der var penge til det.

Flemming Damgaard, svineproducent fra Lunderskov, har set priserne falde siden sommer med et indtægtstab til følge. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen

Han foretrækker faktisk mere stabile priser end de voldsomme op- og nedture.

- Jeg håber ikke, at vi får et 2017-år igen. Jeg ser helst, at vi får et moderat år, hvor priserne er rimelig stabile. Så vi ikke får alle de der toppe og bunde. De er slet ikke til at have med at gøre, mener han.

I 2017 var den gennemsnitlige pris for slagtesvin på 30 kilo på 400 kr. I hele 25 uger lå prisen over 400 kr.

Faldet til 346 kr. er den laveste pris i halvandet år, viser tal fra Landbrug & Fødevarer. Man skal helt tilbage til begyndelsen af 2010 for at finde en pris under 300 kr. per slagtesvin.

Udviklingen i svinepriser for slagtesvin på 30 kg i 2017. Foto: Landbrug & Fødevarer

Udviklingen i svinepriser for slagtesvin på 30 kg fra 2006 til 2017. Foto: Landbrug & Fødevarer

