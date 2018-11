Landmand til politikerne: Kig nu ud og drop politik fra skrivebordet

H.C. Gæmelke og flere hundrede andre landmænd møder i aften to toppolitikere for at debattere landbrugets udfordringer og fremtid.

Luften er varm. Lugten intens. Smågrisene øffer og tøffer rundt mellem hinanden. Vi er i en grisestald med smågrise i Jordrup, hvor H.C. Gæmelke er i gang med at tjekke sin bestand.

Han har et landbrug med slagtesvin og planteavl. Siden han blev landmand for 10 år siden, har kravene til landbruget udviklet sig drastisk.

- Vi skal være mere effektive. Vi har det dobbelte, hvis ikke det tredobbelte antal datoer, vi skal holde styr på. Der er rigtig mange krav til den produktion, som vi har i dag, siger landmand H.C. Gæmelke.

Alt for mange deadlines

En af de ting, der er en udfordring for H.C. Gæmelkes hverdag, er de over 130 årlige deadlines, som politikerne har dikteret. Det betyder blandt andet, at der er datoer for, hvornår landmændene må så - og det kan være et problem med en tør sommer, som den vi havde i år.

- Politikerne skal kigge ud. Man kan ikke ordne det hele fra skrivebordet. I sommer var det et problem, at vejret ikke hang sammen med deres deadlines. De deadlines kan betyde, at vi skal gå på kompromis med vores faglighed, og det synes jeg, er det værste, siger han.

Stormøde med politikere

I aften har H.C. Gæmelke derfor været med til at arrangere et stormøde med flere hundrede landmænd og socialdemokraten Mette Frederiksen og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl. H.C. Gæmelke håber, at politikerne med aftenens møde får indblik i de udfordringer, som landmændene kæmper med hver dag.

- Jeg håber, at der kommer en god debat, og at politikerne får indblik i landmændenes hverdag. Jeg vil selv spørge til de udfordringer, som jeg har nævnt her for at høre, om det er noget, de har tænkt sig at gøre noget ved, siger han.