Nu sker det: Landsby åbner egen købmandsbutik

Der er organiseret kaos og stor travlhed i Nims nye dagligvarebutik med at blive færdig til åbning i morgen lørdag. Efter fem år har landsbyen mellem Brædstrup og Horsens igen en købmand.

I mere end fem år har Jens Pedersen og en række andre borgere i Nim knoklet for at realisere drømmen om en købmandsbutik.

Borgerne i området omkring Nim har købt anparter for lidt over 2,7 millioner kroner i byggeriet af en helt ny 600 kvadratmeter stor butik, der huser byens nye "Min Købmand", som dagligvarekæden Dagrofa lejer sig ind i.

I alt investerer Nims borgere 5,5 millioner kroner i bygningen, hvoraf den sidste halvdel er lånte penge.

Når borgerne er medejer af butikken, så forventer vi også, at de er loyale og handler her. Jens Pedersen, formand, Nim Butikstorv ApS

- Da vores købmand lukkede for fem år siden, mistede vi vores sociale samlingspunkt og indkøbssted. Nu får vi det tilbage igen. Når borgerne er medejer af butikken, så forventer vi også, at de er loyale og handler her, siger Jens Pedersen, dagen før åbningen.

Nim Butikstorv ApS er bygherre og udlejer af forretningen til Dagrofa, der har indgået en lejeaftale på 10 år.

Der er omkring 20 borger-ejede butikker i Danmark, som typisk er opstået ved, at en eksisterende købmand har solgt sin skrantende butik til sine bysbørn.

Nim skiller sig ud ved, at der er bygget en helt ny butik fra grunden. Første spadestik til byggeriet blev taget lørdag den 17. november sidste år - og i morgen klokken 9.30 åbner butikken.

Nim skiller sig ud ved, at der er bygget en helt ny butik fra grunden. Foto: Thor Hedegaard Larsen, TV SYD