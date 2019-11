Landsbyboere er forargede – byens eneste hjertestarter er stjålet

- Den kan redde liv, og det er hele byens hjertestarter. Så det er jeg rigtig ked af.

Det siger centerleder Henrik Roed Mortensen fra Kultur- og aktivitetscenter Egebæk-Hviding. De har fået stjålet deres hjertestarter, der ellers har hængt på væggen i fire år. Men nu er kassen tom.

Rundt om i hele landet hænger 20.560 hjertestartere. Men i den lille by hænger kun én. Eller rettere hang.

- Det er simpelthen en skændsel. Det er forfærdeligt – og noget svineri at den er blevet stjålet, siger pensionist Holger Maskov.

Hvis borgerne skal have hjælp, så er den nærmeste hjertestarter nu ved Hviding Forsamlingshus, der ligger fem kilometer væk.

Centerleder: Fortæl børn om vigtigheden af hjertestarter

I Kultur- og aktivitetscenter Egebæk-Hviding har man videoovervågning. Men ikke ved hjertestarteren.

- Det er ikke rimeligt, at man skal til at overvåge en hjertestarter. Det koster også penge, siger Henrik Roed Mortensen.

Centerlederen håber på, at han kan skrabe 20.000 kroner sammen til en ny hjertestarter, eller at den gamle kommer tilbage.

- Jeg tror, det har været børn, der synes det er sjovt at den kan bippe. De har nok taget den med og smidt den et sted. Jeg håber, det kan være med til, at forældre tager en snak med deres børn om, hvor vigtig den faktisk er.

Efter Henrik Roed Mortensen lavede et opslag på Facebook om den stjålne hjertestarter, blev han kontaktet af firmaet ”Gør noget førstehjælp”. De underviser i førstehjælp og forhandler hjertestartere. Firmaet har – i foreløbig en måned - stillet en hjertestarter til rådighed, så borgerne i Egebæk-Hviding ikke skal mangle en hjertestarter.