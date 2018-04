Landsbyer er bedst til byfester

Mange landsbyer har store byfester, mens byfesterne dør ud i de mellemstore byer.

Byfesterne fylder meget i landsbyerne og knap så meget i de store og mellemstore byer, hvor der ofte er små festivaler eller open by night i stedet for deciderede byfester. Det fortæller Otto Skak, som er formand for Sammenslutningen af By- og Markedsfester.

Det er nok sværere at arrangere byfester i de større byer, for dér sker der noget hele tiden. Det er anderledes i mange landsbyer Otto Skak, som er formand for Sammenslutningen af By- og Markedsfester

- Det er nok sværere at arrangere byfester i de større byer, for dér sker der noget hele tiden. Det er anderledes i mange landsbyer, hvor man holder fast i byfesterne, som er årets højdepunkt. Byfesterne er vigtige, for de er med til at give sammenhold, og man lærer hinanden at kende, siger Otto Skak.

Mange penge

Festerne giver ofte også betydelige overskud.

- Byfesterne kan rejse penge til aktiviteter i de små samfund. Som her i Smidstrup, hvor jeg bor, hvor vi sidste år fik et overskud på 180.000 kroner, siger Otto Skak.

Større forventninger

Der er dog også nogle store udfordringer, når der skal holdes fest for hele byen.

- Man ser tit, at nogle ganske få ildsjæle bærer byfesterne, og når de så bliver gamle, er det svært at finde afløsere. I nogle tilfælde er der yngre kræfter, som tager over, men kun i nogle få år. Det bliver ikke et livsprojekt for dem, siger Otto Skak.

Folk kræver mere end tidligere, hvis de skal bruge deres tid på det. Derfor er det også mere krævende at være arrangør Otto Skak, som er formand for Sammenslutningen af By- og Markedsfester

Han oplever også, at borgernes forventninger til byfester er vokset.

- Byfesterne konkurrerer med mange andre tilbud, og folk kræver mere end tidligere, hvis de skal bruge deres tid på det. Derfor er det også mere krævende at være arrangør, siger Otto Skak.