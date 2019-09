Landsdækkende shitstorm rammer ny Kolding-restaurant

Lige fra morgenstunden stormede det ind med dårlige anmeldelser til restaurant Bror Ditlev i Kolding. Dyreaktivister fjern og nær er sure over, at restauranten sælger foie gras, fransk gåselever.

- Vi har taget det af menukortet, for vi har simpelthen ikke nogen mulighed for at forsvare os overfor alle de utilfredse på Facebook og andre steder, fortæller ejeren, Rasmus Vemmelund.

Restauranten er genstartet for tre uger siden med nyt koncept og ny beliggenhed, men for en uge siden fik de en henvendelse om, at de ikke skulle servere foie gras. Og tirsdag morgen gik det løs. En storm af utilfredse kunder og dyrevenner, der bare synes foie gras er dyremishandling.

- Der var anmeldelser, der sagde, at maden var dårlig, og at betjeningen var elendig og så videre, og det fra folk, vi aldrig har set på restauranten, fortæller Rasmus Vemmelund.

Vi har ingen midler mod shitstorme. Rasmus Vemmelund, Bror Ditlev

Foie gras betyder fed lever, og det er leveren fra ænder eller gæs, der er blevet tvangsfodret, så deres lever udvikler sig til en fedtlever, præcis som hos mennesker, der drikker for meget. Gæssene får et rør stukket så langt ned i halsen, at de ikke kan gylpe maden, typisk majs, op igen. Det ser rimeligt malabarisk ud, men hvorfor det lige skiller sig ud fra den måde, vores husdyr ellers bliver behandlet, er lidt svært at svare på. For dyreaktivister er den fede gåselever indbegrebet af dyremishandling.

Der er folk helt fra Lolland, der har skældt ud. VI har fået kontakt til en af kritikerne, Liselotte Pii Nederby fra Tinglev. I sandhedens interesse skal det siges, at hun ikke har givet udtryk for at have været på restauranten.

Den værste dyremishandling

- Det er den værste dyremishandling, fortæller hun til TVSYD, og hun er glad for, at restauranten nu dropper den fede lever.

- Så er der færre ænder, der skal lide, fortsætter hun.

Udsigten til at restauranten kan gå ned som følge af den dårlige omtale, siger hun.

Folk, der sælger foie gras, er selv ude om det. Liselotte Pii Nederby, Facebook-kritiker.

- For folk, som kan finde på at sælge foie gras, ja, så er de selv ude om det, fortæller Liselotte fra Tinglev.

Henrik Messmer, informationschef i Horesta, Hotel- og Restaurationsbranchens arbejdsgiverforening, siger, han kan huske eet andet eksempel, hvor en restaurant blev udskammet for at sælge foie gras.

Men det er almindeligt, at hans medlemmer må kæmpe mod negativ omtale på nettet, berettiget eller uberettiget, på nettet. Og det kan koste dem eksistensen.

- Det er meget forskelligt, hvad vi råder medlemmerne til, for det er meget forskellige sager, de kommer ud i, fortæller Henrik Messman.

- Problemet er også, at kunderne har meget lettere ved at gå ind og brokke sig på nettet. Der er ikke så mange, der bruger tid på at rose en god oplevelse, er Bror Ditlev-chefens oplevelse.