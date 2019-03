Landsholdsturnering skal markere genforeningen

I forbindelse med 100-året for genforeningen i Sønderjylland, skal grænseområdet være vært for U16 landsholdsturnering i pigefodbold.

Til juni næste år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med resten af landet. Det bliver markeret i hele landsdelen, blandt andet skal der spilles landskampe i pigefodbold.

Sønderjylland skal nemlig være vært for en landsholdturnering, som det danske U16 landshold skal stå i spidsen for.

- Det er jo gigantisk stort. Vi har aldrig haft en landsholdsturnering i området før. Vi har fra DBU en vigtig opgave med at brede fodbolden ud, og når vi så får turneringen herned til vores region, så er vi jo superstolte, siger formanden for DBU i Sydjylland, Jens Christian Hansen, til TV SYD.

Formanden for DBU i Sydjylland, Jens Christian Hansen, glæder sig over planerne om 16 landskampe i regionen. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Turneringen, der får navnet Open Nordic Tournament starter den 2. juni, har otte deltagende lande. Udover de nærmeste nordiske lande er DBU lige nu i dialog med Tyskland, England, Holland og Østrig.

De 16 landskampe vil efter planen blive spillet i de kommuner i Syd- og Sønderjylland, der har de egnede faciliteter. Det kunne blandt andet være i Haderslev, hvor de glæder sig.

- Det er vældig spændende. Det er godt for regionen og for det grænseoverskridende arbejde hernede, siger Jørn Porsborg, formand for pige- og kvindefodbold i Haderslev Fodboldklub.

Formanden for pige- og kvindefodbold i Haderslev Fodboldklub, Jørn Porsborg, håber turneringen vil få flere piger i gang på fodboldbanen. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Han håber også, at turneringen kan skabe mere opmærksomhed omkring sporten.

- Der er meget konkurrence blandt aktiviteter for de unge, og det kan vi selvfølgelig mærke på fodbolden. Vi ville jo blive meget tilfredse, hvis vi kunne udvide vores medlemsantal i klubben eller i det sønderjyske.