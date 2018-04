Landsmesterskab: De skyder hinanden for at nå til tops

De bedste foreningshold i esport er for første gang samlet til DGI-landsmesterskab. De kæmper om at kvalificere sig til Danmarksmesterskabet.

Fodboldhold kan dyste i et landsmesterskab, badmintonhold kan, og nu kan esportshold også.

Det første DGI-landsmesterskab i esport bliver lørdag afholdt i Musikhuset Esbjerg. Selvom computerskærme og museklik ikke er det, de fleste forbinder med et DGI-landsmesterskab, så har DGI samlet foreningsverdenens bedste esportshold.

Læs også Esport i idrætsforeningerne får et kæmpe løft

- Vi har i DGI ventet på den her dag rigtig længe, for det sender et rigtig fedt signal til foreningerne, der kender landsmesterskab fra blandt andet badminton og håndbold. Det er fedt, at vi også har et i esport, og at folk kan komme ned og se, hvad det vil sige at være esportsudøver, siger Mikkel Lykke Kyed, der er idrætskonsulent ved DGI Esport, til TV SYD.

Hele lørdagen har der været turneringer i Couter Strike og League of Leagends, og de to hold, der kan gå fra Musikhuset Esbjerg med titlen som landsmester, kvalificerer sig til det officielle Danmarksmesterskab i esport.

Martin Hygum Andersen er en af dem, der er med i kampen om den titel. Han er meget begejstret for den første udgave af landsmesterskabet i esport.

- Det er mega fedt. Det er kæmpe stort. Det er det største, jeg nogensinde har været til, siger Martin Hygum Andersen, der spiller for BES Riptides II, til TV SYD .