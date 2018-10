Fotograf nægtede at forlade motorvej – og det var i orden, slår landsretten fast

Vestre Landsret frifinder - ligesom byretten - fotograf Martin Lehmann fra dagbladet Politiken for at trodse politiets ordre om at forlade motorvej, da han ville fotografere flygtninges protest-vandring.

Fotografen fik af Syd- og Sønderjyllands Politi påbud om at forlade den sønderjyske motorvej 9. september 2015, da 300 flygtninge og migranter begav sig på vandring.

Han nægtede at imødekomme påbuddet, og det var han i sin gode ret til, konkluderer både by- og landsret.

Vestre Landsret har i sin dom onsdag formiddag taget stilling til, om fotografen kunne straffes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved ikke at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade motorvejen.

Læs også Flygtningestrøm førte til frivillig-boom

Ved dommen er fotografen blevet frifundet med den begrundelse, at påbuddet under de foreliggende omstændigheder ikke var lovligt. Det skriver Vestre Landsret på sin hjemmeside.

Det fremgår af sagen blandt andet, at den tiltalte fotograf for mere end tre år siden sammen med flere andre pressefolk fulgte ca. 300 flygtninge/migranter, der gennem adskillige timer havde bevæget sig nordpå ad den sønderjyske motorvej, som derfor var blevet spærret for trafik.

På et tidspunkt besluttede politiet at give påbud til de pressefolk, der fulgte strømmen af flygtninge/migranter, om at forlade motorvejen. Da den tiltalte overtrådte påbuddet, blev han anholdt og senere tiltalt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Ved dommen har landsretten afvejet den beskyttelse af ytringsfriheden, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 10, og hensynet til nyhedsformidling over for hensynet til politiets muligheder for at håndtere en helt ekstraordinær og usædvanlig situation.

Politikens fotograf Martin Lehmann (bagerst) blev 9.september 2015 anholdt, efter politiet havde bedt pressen fjerne sig fra den gruppe flygtninge, der gik på motorvejen nord for Padborg. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2018

Hensynet til nyhedsformidling er særlig vægtigt

I dommen fra Vestre Landsret hedder det, at:

"der må lægges betydelig vægt på, at påbuddet afskar eller i hvert fald væsentligt begrænsede mediernes adgang til fortsat at dække situationen på motorvejen.

Hensynet til nyhedsformidling er særlig vægtigt, når der som her var tale om en ganske ekstraordinær situation af stor samfundsmæssig interesse.

Det forhold, at gruppen af flygtninge/migranter blev opildnet af pressens tilstedeværelse, og at nogle i gruppen muligt ønskede at anvende pressen til at skabe opmærksomhed om deres situation, kan ikke ændre på, at hensynet til nyhedsformidling skal tillægges betydelig vægt.

Under disse omstændigheder er det ikke godtgjort, at det var nødvendigt for at forebygge forstyrrelse af den offentlige orden at påbyde pressefolkene at forlade motorvejen."

Læs også Fotograf frifindes i sag om flygtningekaos på motorvej

Hele Landsrettens dom kan læses her.

Dommen er en stadfæstelse af dommen, som Retten i Sønderborg afsagde den 22. januar i år.