Lang fængselstraf til 42-årig mand i stor sag om organiserede butikstyverier

Den 42-årige blev i juni i år anholdt sammen otte andre mænd i forbindelse med en koordineret indsats fra Særlig Efterforskning Vest, der i længere tid havde efterforsket en række organiserede butikstyverier i flere politikkredse.

Politiet havde op til anholdelserne fulgt og skygget de ni mænd på deres tyvetogter. I størstedelen af tilfældene er det efterforskerne, der har informeret butiksejerne om, at de formentlig har været udsat for butikstyveri.

- Tyvene er så professionelle i deres fremgangsmåde, at butikkerne slet ikke har opdaget, at de har været udsat for tyveri i stor stil, sagde politiinspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest til TV SYD efter anholdelserne.

Fremgangsmåden var hver gang stort set den samme, hvor tre mænd typisk sammen kom ind i butikken. Derefter afledte en af mændene en af butikkens ansatte, mens de to andre stjal varer fra butikken – typisk spiritus, cigaretter, kaffe, chokolade og andre let omsættelige varer. I nogle tilfælde er det også lykkedes dem at stjæle store partier varer fra baglokalet.

Politiet fandt også falske 500-eurosedler

I forbindelse med anholdelserne og efterfølgende ransagninger fandt politiet 89 falske 500-euro-sedler i den 42-åriges bankboks. I retten blev han ud over tyverierne også dømt for at have anskaffet sig i alt 100 falske pengesedler, hvoraf han havde brugt de 11, inden politiet afslørede ham.

Den 42-årige, der er irakisk statsborger og bosat i det vestlige Aarhus, fik oven i sin fængselsstraf også en advarsel om udvisning, da Retten i Aarhus behandlede sagen mod ham. Han er den første, der har fået dom i den omfattende sag.