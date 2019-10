Lange straffe til bandemedlemmer efter knivoverfald

Tre mænd, der ifølge politiet har tilknytning til Stengårds-gruppen i Esbjerg, er ved Retten i Esbjerg blevet idømt fængsel for banderelateret vold.

Tre mænd på henholdsvis 23, 25 og 29 er onsdag blevet idømt mellem 2 et halvt års og tre et halvt års fængsel for et knivoverfald på en 24-årig mand fra Esbjerg.

Overfaldet fandt sted lørdag den 11. august 2018 i Esbjerg som et led i konflikten mellem Stengårds-gruppen, og den rivaliserende Kvaglund-gruppe.

Her blev den 24-årig mand stukket med en kniv i brystkassen og påkørt af de tre mænd.

Dømt i forening

Det har ikke været muligt at slå fast hvem af de tre mænd, der udførte knivoverfaldet.

Derfor er de dømt for overfaldet i forening, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sammen med dommen for overfaldet blev de tre mænd også idømt opholdsforbud i Esbjerg by for en periode på mellem fire og et halvt år og fem og et halvt år.

Den 23-årige blev desuden udvist af Danmark for bestandigt.

Langvarig bandekonflik

Bandekonflikten mellem de to grupperinger i Esbjerg udviklede sig mere og mere i løbet 2018.

Og førte til flere voldsepisoder på åben gade, hvor der både blev brugt skydevåben og knive.

Det fik politiet til at indføre en langvarig visitationszone i Esbjerg midtby.

Efterfølgende er adskillige bandemedlemmer blevet fængslet og idømt straffe.

De tre dømte har alle anket dommen til frifindelse.