I Hedensted hitter erhvervsuddannelserne: Langt foran landsgennemsnittet

Hedensted Kommune har skærpet målet for, hvor mange folkeskoleelever der skal vælge en erhvervsuddannelse.

Oline Lyth og hendes klasse deltager i denne uge i projektet Hop-in, hvor eleverne skal prøve kræfter med erhvervsuddannelserne. Oline Lyth og hendes klasse skal få en idé til et produkt, og hele klassen skal i samarbejde drive en virksomhed og præsentere deres produkt og forretningsplan.

- Det er vildt spændende at se, men jeg kommer nok ikke til at bruge det, for jeg vil gerne være dyrlæge, når jeg bliver voksen, og så vil det her nok ikke interesse mig så meget, siger til TV SYD.

Industrivirksomheden KSM er én af de i alt 24 virksomheder, som i Hop-in-projektet har lukket i alt 690 7. klasseselever ind for at se nærmere på virksomheden.

- Vi har brug for, at unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse, siger Kim Møller, salgschef hos KSM, med henvisning til at virksomheden ofte har svært ved at finde smede. Og for at blive smed, skal man have en erhvervsuddannelse.

Mere ambitiøst end landsmålet

Undervisningsministeriet har sat det mål, at 25 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Ellers kommer der til at være mangel på arbejdskraft i Danmark.

I Hedensted Kommune har de skærpet det krav. I år 2020 vil de gerne have, at 27 procent vælger en erhvervsuddannelse, og det går allerede godt. I 2018 har 27,8 procent i Hedensted Kommune valgt en erhvervsuddannelse. På landsplan er det tal 19,4 procent.

Vi skal ikke diktere, hvad de skal læse, vi vil bare være med til at oplyse dem om hvilke muligheder, der er. Preben Kæseler, projektleder, Dansk Produktions Univers.

Ifølge Johannes Grane Larsen, erhvervskonsulent ved Hedensted erhverv, tror man, at et projekt som Hop-in er med til at gøre en forskel.

- De bliver jo påvirket mange steder fra, men det her er helt sikkert med til at flytte noget, siger Johannes Grane Larsen til TV SYD.

- Det fungerer super godt, fordi eleverne helt lavpraktisk kommer til at prøve at arbejde med erhvervsuddannelserne. Det er en sjov erfaring, og det betyder meget, siger Preben Kæseler, der er projektleder på Hop-in ved Dansk Produktions Univers.

Ifølge dem begge skal projektet pådutte eleverne en specifik uddannelsesretning

- Vi skal ikke diktere, hvad de skal læse, vi vil bare være med til at oplyse dem om hvilke muligheder, der er, siger Preben Kæseler.

Selvom Oline Lyth var ikker på, hun ikke skulle have en erhvervsuddannelse, tager hun alligevel noget med sig.

- Det er godt at have oplevelsen af det her med, for man skal jo have oplevet noget af alt så man ved at det er dét her jeg skal, siger hun.

Hop-in har kørt i Hedensted Kommune i seks år og er desuden spredt til seks andre kommuner.