30-årig overtrådte loven 77 gange

Listen af lovovertrædelser var lang, da en 30-årig mand fra Hornslyd onsdag stod foran dommeren ved Retten i Horsens.

Den 30-årige var tiltalt for 86 strafbare forhold og blev demøt skyldig i de 77. Det koster ham et år og seks måneder i fængsel.

Manden var blandt andet tiltalt for at køre bil 22 gange uden kørekort og at køre narkokørsel 7 gange.

Desuden var der 16 overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, 5 overtrædelser af knivloven og 3 overtrædelser af våbenbekendtgørelsen.

Derudover var der 11 tyverier og 22 andre lovovertrædelser, oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Anklagemyndigheden lagde op til en længere fængselsstraf grundet mandens tidligere domme, samt det store antal af strafbare forhold. Dette synspunkt valgte retten at følge, forklarer anklagerfuldmægtig Tobias Engby, Sydøstjyllands Politi.

Udover fængselstrafen blev retten til at føre bil frakendt i 10 år og så blev adskillige genskande og en bil konfiskeret.