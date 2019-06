Vælgermøde version to: Larmende tavshed blev skiftet ud med få ledige pladser

Vælgerne udeblev for tre uger siden, men mandag var der næsten fuldt hus, da der endnu engang var vælgermøde i Finlandsparken i Vejle.

Ni folketingskandidater sad klar - to ikke-partimedlemmer mødte op. Sådan så det ud for tre uger siden, den 13. maj, da der senest var vælgermøde i Finlandsparken i Vejle.

Jeg lytter spændt med om den elendige ghettoplan, som vores statsminister har medvirket til. Jeg er meget skuffet over, at han ikke kommer og besøger os. Han har selv boet i Vejle. Ikke i ghettoen, men han er Vejledreng. Ester Hansen, pensionist, Finlandsparken, Vejle

Mandag aften var der påny inviteret til vælgermøde i Finlandsparkens Beboerhus. Der var situationen en helt anden. 35 tilhørere var mødt frem - og kun få pladser var ledige.

- Jeg er mere end tilfreds. Jeg håbede bare på, at der kom flere end sidste gang, for det var ikke særlig godt, sagde formand for AABs afdeling 29 i Vejle, Tine Vibeke Poulsen, til TV SYD under mødet.

Det havde hun en god forklaring på.

- Informationen kom ikke ud sidste gang. Det gjorde den denne gang. I Finlandsparken er der bestemt interesse for valget.

Vigtigt vælgermøde - skuffet deltager

- Det er selvfølgelig vigtigt at høre, hvor vi skal sætte vores kryds. Jeg er f.eks. blevet meget i tvivl i år, forklarer Tine Vibeke Poulsen.

Pensionist Ester Hansen har boet i Finlandsparken i 48 år.

- Jeg interesserer mig både for valget og området, hvor jeg har siddet i bestyrelsen.

Hun havde et bestemt område af debatten, som hun fulgte ekstra nysgerrigt med i.

Fremmødet blandt vælgerne var fint. Til gengæld var panelet med politikere skrumpet gevaldigt til vælgermøde version to. Alle ni folketingskandidater fra Vejle var inviteret igen - men kun fire takkede ja til invitationen: Ole Lynggaard Jørgensen fra Radikale Venstre, SFs Mikkel Ammitzbøll, Flemming Leer Jakobsen fra Enhedslisten og socialdemokraten René Vilstrup-Bie.