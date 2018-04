Lars er bekymret over udsigt til høje master

Planerne om at opføre højspændingsmaster får både borgere og politkere til at ryste på hovedet.

Læs også Master så store som Rundetårn får borgere til at protestere

Lars Brinch Thygesen er en af de borgere fra Endrup ved Esbjerg, der er bekymret over Energinet.dk's planer om at stille en række 35 meter høje højspændigsmaster op fra Endrup til Tyskland. Læs mere om sagen her.

- Det gør ondt i hjertet, det gør det både for den her natur, for den her ejendom men også for alle de mennesker, der bliver ramt, siger Lars Brinch Thygesen til TV SYD.

Nogle steder i det politiske landskab er planerne heller ikke populære.

- Det vil ødelægge vore sårbare natur. Vi har rigtig følsom natur her i sydvestjylland. At plastre den til med industri-konstruktioner, der er på størrelse med Rundetårn, det vil gøre vores områder mindre attraktivt, siger Anders Kronborg, folketingskandidat for Socialdemokratiet, til TV SYD.

Modstanderne mener, at højspændingsledninger bør bliver gravet ned i stedet for at hænge i master.

Herunder kan du se hele TV SYD indslag om sagen, hvor Klima-, Forsynings- og Energiminister, Lars Christian Lilleholt (V) kommer med en kommentar til sagen: