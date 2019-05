Løkke frier til Frederiksen - lokale Venstre-formænd er positive

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, udgiver i dag en ny samtalebog med titlen 'Befrielsens Øjeblik', og i den lægger han op til et samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet.

I bogen afviser Lars Løkke Rasmussen ikke muligheden for, at det bliver Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der skal lede landet i et nyt samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet.

- Jeg ser da helst Lars Løkke Rasmussen som statsminister, men jeg vil ikke afvise Mette Frederiksen, selvom det vil være synd for Danmark, for jeg synes, hun er en svag leder, siger Jacob Bogh Nielsen, der er kredsbestyrelsesformand i Vejle Syd kredsen.

Heller ikke kredsbestyrelsesformand Jesper Juul i Esbjerg By afviser tanken, selvom det er "en kamel, der skal sluges", som han siger.

- Vi er to meget forskellige partier, men det kan da godt være, det er godt at blande vores dna, siger han.

Hos Socialdemokratiet er stemningen anderledes.

Formanden for Socialdemokratiet i Vejle Nordkreds, Tommi Christensen, siger til TV SYD, at han mener, at et SV-samarbejde er en dårlig idé.

- Der er for stor forskel på det, vi vil med velfærden, og det, Venstre vil, siger Tommi Christensen.