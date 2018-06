Lasse Boesen stopper i KIF Kolding

Sportschef og assisterende træner i KIF Kolding stopper i klubben.

Først stoppede Jens Boesen i KIF Kolding efter 30 år som direktør. Nu følger sønnen, Lasse Boesen, efter.

Han meddelte onsdag formiddag, at han også stopper i klubben, hvor han fungerede som både sportschef og assistenttræner efter mange år som spiller.

Lasse Boesen Alder: 38 år

Ungdomsklub: Kolding IF

Seniorkarriere:

- 2002 Kolding IF

2002 - 2006 Portland San Antonio

2006 - 2007 KIF Kolding

2007 - 2008 TBV Lemgo

2008 - 2011 Flensburg

2011-2015 KIF Kolding København



Klubben meldte for nyligt ud, at den i en ny struktur dropper København, som har været en del af klubben de seneste seks sæsoner.

Lasse Boesen vil bruge sommeren på at få slappet af og tænke nye muligheder igennem.

- KIF håndbold har altid været som familie for mig, og jeg har altid prioriteret KIF frem for næsten alt. Jeg er glad og stolt over, at nye kræfter ser muligheder i platformen omkring KIF Håndbold Elite og er klar med energi og fornyede ressourcer til fremtiden, siger Lasse Boesen i en pressemeddelelse.

Lasse Boesen indledte sin aktive karriere i Kolding IF og har spillet spillet i spanske og tyske storklubber, inden han i 2011 vendte retur til barndomsklubben i Kolding.