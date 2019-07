Lastbil arresteret

Tyrkisk vognmand må undvære sin lastbil, indtil han har betalt en bøde på 116.000 kroner. Det er Tungvogncenter Syd under Sydøstjyllands Politi, der har tilbageholdt lastbilen.

Ved en rutinemæssig kontrol på Midtjyske Motorvej ved Lindved nordvest for Vejle konstaterede betjente fra Tungvongscenter Syd, at der var manipuleret med lastbilens taktograf. Det er et apparat som elektronisk registrerer oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter - for eksempel køretider.

Det viste sig også, at chaufføren havde overtrådt køre- og hviletidsreglerne - og at chaufføren primært blev aflønnet efter antal kørte kilometer, hvilket er ulovligt.

Både chauffør og vognmand har indrømmet overtrædelserne, som udløser en bøde på 116.000 kroner.

Men da bøden endnu ikke er betalt, har politiet tilbageholdt den tyrkiske lastbil indtil videre. Det oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag.