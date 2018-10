Lastbil sad fast under jernbanebro - igen

I dag kørte endnu en lastbil fast under en jernbanebro i Vejle. Nu vil politikerne se på, om der kan gøres mere for at undgå flere fastklemte lastbiler.

En lastbil blev onsdag kilet fast under jernbanebroen på Vesterbrogade/Skovgade i Vejle - og det er desværre ikke første gang, det sker. Vi har sat store skilte op, der blinker for at advare om højden på broen, og alligevel sidder lastbilchafførerne åbenbart og sover. Christoffer Aagaard Melson, formand, Teknisk Udvalg, Vejle Hver gang bliver gaden spærret for trafik, og det er til stor gene for de mange trafikanter, der hver dag benytter vejen midt i byen. Klik her og se mere på Localeyes.dk Det sker til stor undren for formanden for Teknisk Udvalg i Vejle Christoffer Aagaard Melson (V). - Vi har sat store skilte op, der blinker for at advare om højden på broen, og alligevel sidder lastbilchafførerne åbenbart og sover, siger han til TV SYD om dagens hændelse. Læs også Opdatering: Togene kører igen - DR-lastbil stoppede togtrafik Han vil nu se på, om der eventuelt kan gøres endnu mere for at undgå de fastklemte lastbiler. - Vi må se på, om vi skal gøre mere. Men skal vi hen og hæve broen eller grave vejbanen længere ned, er det jo store og dyre projekter, som vi helst ikke vil ud i. Vi må se på det, siger formanden for Teknisk Udvalg i Vejle Christoffer Aagaard Melson (V). 01:23 Her kan du se, at lastbilen sidder ret godt klemt fast. Luk video