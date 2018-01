Lastbil væltede hen over autoværn og spærrer nu motorvej

Lastbil væltet ind over autoværnet og spærrer for al trafik i sydgående spor på E45 ved Hedensted.

Læs også Hviderussisk chauffør pløjede igennem 200 meter autoværn

Kilometerlange køer er ved at bygge sig op på E45 Østjyske Motorvej, der er spærret​ i sydgående retning mellem rasteplads Merring og afkørsel 58 Hedensted ud for virksomheden DAKA.

Kort før kl. 04.40 fik Sydøstjyllands Politi meldingen om, at en lastbil med køletrailer spærrede hele den ene side af motorvej E45 i sydgående retning kort før Hedensted-afkørslen.

- Lastbilen var på vej nordpå og kom af ukendte årsager i slinger, hvorefter den væltede ind over midterautoværnet, forklarer Jesper Brian Jensen, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

KLIK og se mere tv på localeyes.dk

Hverken lastbilens chauffør eller andre personer kom til skade. Chaufføren kunne ifølge politiet selv kravle ud af lastbilen.

Politiet er i gang med at få bilisterne ledt uden om. Trafikanter, der endnu ikke er syd for Horsens S, er tvunget til at vælge alternative ruter sydpå. Enten via Merringvej eller ind til Horsens og sydpå ad Vejlevej. Det er muligt atter at komme på motorvejen ved Hedensted. Følg de grønne skilte.

Der må forventes forlænget rejsetid til sidst på formiddagen, mens oprydningsarbejdet står på.

Læs også Politiet noterer mange for at vende på motorvej