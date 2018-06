Lastbilchauffører tvinges til at overnatte på private villaveje

Et forbud mod længere tids parkering på rastepladserne tvinger fra 1. juli lastbilchaufførerne ud på de private villaveje. Det frygter Business Kolding og brancheorganisationen SLD.

I dag er der udfordringer med, at især udenlandske lastbilchauffører langtidsparkerer og skaber campinglignende forhold på rastepladserne langs motorvejsnettet. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti fra 1. juli i år indført tidsbegrænset parkering, men det møder modstand fra flere fronter.

- Det er stærk betænkeligt og i strid med de eksisterende køre-hviletidsbestemmelser, siger direktør Jesper Gronenberg fra Specialforeningen for Logistik og Distribution, SLD, der repræsenterer 15 af de største transport- og logistikvirksomheder.

- Det er makværk. Regeringen og Dansk Folkeparti har skubbet problemet væk fra rastepladserne, men ikke givet rum til løsninger, lyder det fra direktør fra Business Kolding Morten B. Hansen.

Tvinges ud på private veje

Morten B. Hansen er frustreret over, at regeringen allerede fra 1. juli har indført parkeringsbegrænsningen, så lastbiler maksimalt må parkere 25 timer på de statslige rastepladser.

Den nye regel omfatter samtlige 90 statslige motorvejsrastepladser og ledsages af højere parkeringsbøder for lastbiler, der overskrider tidsbegrænsningen eller parkerer ulovligt på det statslige og kommunale vejnet.

- Vi frygter, at lastbilchaufførerne bliver tvunget ud på de private villaveje og skove. De skal jo overnatte et sted for at overholde køre-hviletidsbestemmelserne om et ugentlig hvil på 45 timer, siger Morten B. Hansen.

Minister: Det er branchens problem

Men transportminister Ole Birk Olesen (LA) mener ikke, at det er statens opgave at sørge for gratis overnatningsfaciliteter til chaufførerne.

- Jeg mener grundlæggende ikke, at det er statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for at løse lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold. Jeg ser her en opgave, som branchen i fællesskab selv må være med til at løfte, da det ikke er rimeligt, at lastbilchauffører lever og overnatter i dagevis på de danske motorvejsrastepladser, har ministeren tidligere udtalt.

Betaler for ophold på rastepladser

Den holdning forstår man dog ikke hos brancheorganisationen SLD.

- Det er helt urimeligt. Både danske og udenlandske lastbiler betaler vejafgifter for benyttelse af anlæggene langs motorvejen, så det er ikke rigtigt at sige, at lastbilchaufførerne benytter det gratis, lyder det fra branchedirektør Jesper Gronenberg fra SLD.

Måske i strid med EU

Jesper Gronenberg fra SLD påpeger desuden, at branchen ikke har fået en chance for at finde alternative løsninger med den korte frist.

- Private investorer har jo ikke fået en rimelig chance for at bygge rastepladser, når reglerne allerede indføres fra 1. juli, siger han.

Den holdning er direktør fra Business Kolding Morten B. Hansen enig i.

- Vi har talt med flere private investorer, men fristen er alt for kort. Det tager jo tid at bygge den slags. Desuden er der flere udfordringer i det. Den største er, at den nye regel måske er i strid med EU. Derfor venter investorer og ser tiden an, inden de smider penge efter private rastepladser, siger Morten B. Hansen.