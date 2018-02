Lastbiler spærrede motorvej

Selvom motorvej E45 onsdag morgen var ryddet for sne, så væltede flere lastbiler alligevel i det glatte føre og spærrede i timevis motorvejen to steder i nordgående retning. Også Sønderborgmotorvejen har været ramt af uheld.

Onsdag morgen havarerede to lastbiler ved henholdsvis Skærup og Hedensted på motorvej E45.

Ved Skærup - umiddelbart nord for sammenfletningen af motorvejsbenene fra Fyn og Kolding - holdt en lastbil helt på tværs og alle spor var blokeret i to timer.

Lastbilen med anhænger forulykkede ved 07-tiden og væltede på tværs af motorvejen og spærrede hele vejen i nordgående retning.

Dens anhænger var sprunget læk, og der sev dieselolie ud.

Det tog et par timer at få lastbilen på ret køl og fjernet fra vejen, efter at en miljøindsats var sat i gang for at få dieselolien forsvarligt fjernet fra stedet.

Local Eyes var tilstede ved færdselsuheldet. Det kan se mere video på localeyes.dk.

Klokken ni kunne der åbnes for trafikken mod nord igen. De to timer, som motorvejen var lukket mod nord ved Skærup, skabte lange køer på motorvejsbenene fra både Fyn og Kolding. Mange trafikanter søgte ud på landevejene mellem Fredericia og Vejle samt Kolding og Vejle, hvorfor trafikken på alle større veje i Trekantområdet og gaderne i Vejle by har været berørt.

Så er der igen normal rejsetid og ingen kødannelser fra Kolding mod Skærup #dktrafikinfo https://t.co/upfyfremFh — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 28, 2018

Så er motorvejen åbnet syd for Skærup. Men der er spejlglat på stedet! Pas på. Og det vil tage tid at afvikle den lange kø efter uheldet #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) February 28, 2018

Endnu en væltet lastbil

Glæden for trafikanterne på E45 blev dog kortvarig, for samtidig med åbningen i Skærup væltede endnu en lastbil på motorvejen. Det skete syd for Hedensted og spærrede onsdag formiddag motorvejen frem til ved 10-tiden - også i nordgående retning.

Lastbilen er nu væk på E45 ved Hedensted nordgående og der er ryddet op. Lille kø der skal afvikles, så forvent længere rejsetid frem til kl. 10:15 #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 28, 2018

En tredje lastbil havarerede på E45 mellem Haderslev og Christiansfeld og skabte også her lang kø mod nord. På Sønderborgmotorvejen var der også sket uheld, der spærrede trafikken mod øst.