”Lave stemmer” i klasselokalet fungerer bedre end skæld ud

Hvordan ser dagens Danmark egentlig ud, hvis man ser det fra børnehøjde?

Uge 41 har TV2 og de otte regionale tv-stationer fokus på Børnenes Danmark.

Folkeskolereform, minimumsnormeringer og nationale tests fylder meget, men hvad er børnene optaget af?

Et børnepanel, bestående af 6. klasseselever fra hele landet, forsøger at give et indblik i, hvordan det er at være barn i 2019 og hvilke bekymringer, der kan være.