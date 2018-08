Lavere afgifter skal mindske grænsehandlen - DI er skeptisk

Regeringens finanslovsforslag vil gøre slik og alkohol billigere i Danmark. Godt mod grænsehandel mener regeringen. Dansk Industri er uenig.

Mange danskere tager hvert år turen over grænsen for at købe slik, øl og sodavand til lave priser i grænsebutikkerne. Men grænsehandelsvarer skal købes i Danmark, mener regeringen. Derfor foreslår den at sænke de såkaldte punktafgifter, der blandt andet er på slik og alkohol. I alt er der sat 135 millioner kroner af til at sænke afgifterne i 2019.

Forslaget skal skabe mere lige konkurrencevilkår for danske virksomheder. Det mener Dansk Industri dog ikke bliver tilfældet med udspillet, der er præsenteret.

Kent Damsgaard, der er direktør i Dansk Industri, mener, at den lettelse på afgiften, som regeringen varsler, langt fra er noget, der får grænsehandlen til at forsvinde.

- Det tager da et nyk, så det gør da noget af en forskel. Men det er ikke noget, der for alvor ændrer danskernes adfærd, siger han til TV SYD.

I 2016 udgjorde grænsehandel med varer som alkohol, sodavand, tobak, chokolade og slik cirka 4 milliarder kroner.

Større afgiftslettelser

Regeringen har ikke offentliggjort præcis hvilke afgifter, der skal lettes. Ifølge Kent Damsgaard bør man lette den administrative byrde, virksomhederne har, når de skal indberette afgifter. Det kan blandt andet gøres ved at slette nogle afgifter:

- En god ide vil faktisk være at fjerne nogle afgifter helt, så vi kommer helt af med dem, i stedet for blot at sænke dem alle sammen en lille smule, mener Kent Damsgaard.

Punktafgiftslettelser: 340 millioner kroner over tre år 2019: 135 mio. kr.

2020: 115 mio. kr.

2021: 90 mio. kr.

Dansk Industri mener, at afgiftslettelserne bør være større. Et kig på den grønne check er et af de konkrete forslag fra erhvervsorganisationen.

- Hvis man satte sig sammen på Christiansborg på kryds og tværs af partiskel, tror jeg godt, at man kunne finde nogle løsninger, der kunne stille alle danskerne bedre og samtidig få fjernet nogle flere afgifter, så vi også fik mindsket grænsehandlen endnu mere.

Det er endnu ikke vedtaget, hvor pengene til afgiftslettelsen skal tages fra.