25-årige Viktor Tranberg kom til klubben i 2019 fra FC Nordsjælland og nåede at spille 52 kampe. Han fortæller til klubbens hjemmeside, at han er afklaret med sit karrierestop.

- Den her situation er ikke opstået fra den ene dag til den anden, så jeg har haft tid til at vænne mig til tanken, og det kan jeg mærke, har hjulpet mig. Sammen med fagfolk har jeg forsøgt alt for at holde gang i karrieren, men på et tidspunkt må man også lytte til kroppen og indse, der ikke er mere at gøre, siger han.