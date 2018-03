Lech Walesa kommer til Billund og Kolding

Når Wizz Air flyet fra Gdansk lander lørdag den 7. april ved middagstid Billund Lufthavn, så er det med den tidligere polske præsident og Nobel Fredsprismodtager Lech Walesa om bord.

Billund Lufthavn fik sin første direkte rute til Polen for mindre end tre år siden, og i dag er der flere ugentlige direkte forbindelser til Poznan, Gdansk og Warszawa. Fra juli bliver der endnu flere afgange til Polens hovedstad Warszawa, når det nationale polske selskab LOT (Polish Airlines) tilføjer Billund Lufthavn til deres omfattende netværk af ruter.

For at markere de gode og nære forbindelser mellem Danmark og Polen er Lech Walesa inviteret til at besøge Billund og Kolding i året for sin 75 års fødselsdag og 35 året for modtagelsen af Nobels Fredspris.

Lech Walesa blev verdenskendt i 1980, da han stod i spidsen for et oprør mod kommunismen på skibsværftet i Gdansk, der senere gav polakkernes deres frihed og selvstændighed tilbage. I 1983 modtog Lech Walesa Nobels Fredspris.

- Vi er meget beæret over at få besøg af Lech Walesa. Med de mange nye direkte ruter vi har fra Billund Lufthavn til Polen, er det en stor glæde for os at modtage besøg af den tidligere polske præsident, netop for at sætte fokus på de nære forbindelser der mellem Vestdanmark og Polen, siger Kjeld Zacho Jørgensen, direktør for Billund Lufthavn om besøget.

I Billund Lufthavn bliver Lech Walesa modtaget af bl.a. tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, tre tidligere danske ambassadører i Polen. Det er første gang at Lech Walesa besøger Jylland.

Gennem sit fire dage lange besøg skal Lech Walesa blandt andet med sine børnebørn i Legoland og i Legohouse, og turen afsluttes med en reception og pressemøde på Hotel Koldingfjord. Her tager regionrådsformand Stephanie Lose, (V), og Koldings borgmester Jørn Pedersen (V), imod Lech Walesa.

Lech Walesas stab har netop været på inspektionstur, og har godkendt planerne og stederne for den tidligere polske præsidents besøg.