Ledige tog bussen til nye jobmuligheder

Industrien mangler medarbejdere, og Billund Kommune har 2,6 procent ledighed. Mandag var ledige inviteret til åbent hus hos lokale virksomheder.

Har du overvejet, om din nye arbejdsplads findes i industrien?

Sådan lyder spørgsmålet til ledige i Billund Kommune, som mandag tog 70 borgere på bustur rundt til industri- og produktionsvirksomheder. Interessen var så stor, at der måtte sættes en ekstra bus ind.

Mange af de ledige, som TV SYD mødte, har aldrig arbejdet i industrien. Blandt dem var Vibeke Christensen, som har været salgsassistent og teamkoordinator i Dansk Supermarked.

Industrien er lidt ukendt land for mig, men jeg vil gerne prøve noget nyt. Vibeke Christensen, ledig fra Krogager.

- Jeg er mest interesseret i administrative job. Men jeg er åben for, hvis der er andre typer af job, der kan fange min interesse. Industrien er lidt ukendt land for mig, men jeg vil gerne prøve noget nyt, sagde hun.

Win-win

De ledige besøgte Sanistål, Billund Vand & Energi samt Rimbøl Teknik, hvor direktør Ole Rimmer tog imod. Han var glad for at åbne produktionsvirksomheden for de ledige.

- Vi vil gerne åbne dørene og vise, hvad vi laver. Måske er der mulighed for, at nogle af de ledige kan opkvalificere sig og arbejde her eller i andre virksomheder. Så vil det være en win-win-situation, for vi har brug for faglærte, som er rigtigt svære at få fat i, sagde Ole Rimmer.

Ukrainer er på spring

Rimbøl Teknik arbejder med 3D-printere og udvikling af specialmaskiner og dele til dem. Det kræver en del viden og faglærte medarbejdere.

Det tænder ukraineren Oleksander Orlovskyy, som er uddannet mekaniker og bioingeniør.

- Det vil være meget spændende at arbejde i en moderne virksomhed som Rimbøl, som kan fremstille mange spændende ting. Det er ikke rutinearbejde, så jeg kunne godt tænke mig en praktikplads her, sagde Oleksander Orlovskyy.

Der var ingen løfter, men interessen var gensidig. Ukraineren fra Grindsted arbejdede i mange år på danske minkfarme, hvor han var alt fra fejemand og chauffør til driftsleder.

Jagter fleksjob

Andre ledige på busturen kunne også opremse mange kvalifikationer. Spørgsmålet er så, om de passer til industriens behov. Det håber Betina Jensen, som var blandt flere ledige, som ønsker et fleksjob.

Jeg håber at finde et fleksjob, hvor jeg kan bruge mine hænder. Betina Jensen, ledig fra Grindsted.

- Jeg har en dårlig lænd, og jeg kan ikke klare at have for mange bolde i luften og for meget stress. Derfor håber jeg at finde et fleksjob, hvor jeg kan bruge mine hænder, sagde Betina Jensen, som tidligere har kørt både truck og taxa.

Busturen er led i "Industriens uge" i Trekantområdet, som Billund Kommune er med i. Kommunen arrangerer også en mini-jobmesse, hvor ledige og virksomheder kan møde hinanden.

