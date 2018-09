LEg GOdt – uden plastic

Legetøj af oliebaseret plastic skal væk senest i 2030.

Legoklodsen har ikke forandret sig markant, siden den kom på markedet i 1950’erne. Men fremover er klodsen måske ikke lavet af petroleumbaseret plastic. I stedet har Lego en strategi om at bruge plantebaserede materialer eller genbrugsmaterialer.

Det skriver New York Times, som har besøgt Legos hovedsæde i Billund. Visionen om plasticløse klodser skal føres ud i livet fra 2030.

Investerer en milliard

Hidtil er der testet cirka 200 alternative materialer uden held, skriver New York Times. Ifølge avisen vil Lego ansætte cirka 100 medarbejdere og bruge en milliard kroner på at nå målet.

Teknikere skal teste klodser af forskellige materialer for at sikre, at de let kan sættes sammen og skilles ad igen - uden at gå i stykker.

Må ikke mærke forskel

Det skal også testes, om Legoklodserne kan klare den hede, saudiarabiske sommer, og om de kan påføres de mange forskellige farver, som de nuværende klodser har.

Med andre ord må forbrugerne ikke kunne mærke forskellen på de kommende klodser og dem, som alle børn kender i dag.

Nemmere for McDonald’s

New York Times skriver i sin artikel, at andre giganter som McDonald’s, Coca-Cola og Starbucks også arbejder på at mindske brugen af plastic. Blandt andet ved at erstatte plastic-sugerør med sugerør af papir.

Men som avisen minder om, så har Lego en større udfordring end de amerikanske giganter. For hos Lego er ikke bare emballagen lavet af plastic. Det er selve produktet også.