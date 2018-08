Legeskibet lægger til i Aabenraa

Sømandscrossfit og havneparkour - det er blot to af de aktiviteter, som Legeskibet byder på, når det i uge 33 lægger til kaj i Sydhavn i Aabenraa.

- Jeg har spillet spil, leget i grupper og så var det spændende at se skibet, fortæller Emina Cehobasic fra Felsted Centralskole.

Emina er et af de 170 skolebørn, der tirsdag kastede sig ud i leg på havnen i Aabenraa. Det gjorde de på det tidligere skoleskib "Legeskibet", der i uge 33 lægger til kaj i Aabenraa.

Formålet med Legeskibet er at vise, at de danske havneområder også er en del af byrummet, hvor der er mulighed for leg og bevægelse. I Aabenraa falder det godt i tråd med kommunens egne visioner for havneområdet, der snart skal fornyes.

- Et besøg af Legeskibet falder i vores turban som et lille guldæg, fordi kultur- og fritidspolitikken også er et ønske om at få aktiviteter ud på havnen, fortæller Marianne Havn, projektleder i SundSkole 2020 Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune har også en ambition om at gøre skolebørn klogere gennem leg. Det mener Marianne Havn, at Legeskibet hjælper med.

- Vi ser gerne, at eleverne kommer ud af skolen og ud i lokalsamfundet og ser, hvad der rører sig, fortæller hun.

Det blå byrum

Det er Gerlev Idrætshøjskole, der står bag roret på Legeskibet, når det bevæger sig rundt på sit togt til de danske havne. Ladet med oplevelser, bevægelsesglæde og inspiration sejler de ud for at skabe aktive fællesskaber og leg i de såkaldte ‘blå byrum’. Det er Legeskibets fjerde eventyr, og Rasmus Casper, der er projektleder på Legeskibet, mener, det er vigtigt at formidle værdien af en gammel legekultur.

- Vores legekultur er under pres på grund af nye digitale tilbud og den måde, skolen er struktureret på. Eleverne er meget opmærksomme på et mål, der ligger langt ude i fremtiden. Legen vil noget andet. Den vil have dem til at være til stede lige her og nu og lære på en helt anden måde, fortæller Rasmus Casper.

Legeskibet indeholder to specielt indrettede containere, der er fyldt med aktiviteter for alle aldre. De byder blandt andet på sømandscrossfit, havneparkour, bevægelseslege for de mindste, klatre- og aktivitetesruter og meget mere.

Styrket fællesskab

Skolerne og SFO’erne i Aabenraa Kommune melder allerede næsten udsolgt til skoleforløbene i hverdagene i uge 33. Mads Gerber Pedersen går til dagligt på Felsted Centralskole, men tirsdag var klasseværelset skiftet ud med styrbord og bagbord på Legeskibet.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at vi kommer ud og lege og prøve noget nyt. Vi lærer at være sammen, og vi får også et bedre fællesskab. Det betyder meget, for jeg synes, det er vigtigt, at vi har det godt i klassen, fortæller Mads Gerber Pedersen.

Om eftermiddagen er havneområdet åbent for alle legesjæle. Lørdag og søndag er Legeskibet og lokale aktører værter ved Store Legedag, hvor der er endnu flere aktiviteter.