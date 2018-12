Lego donerer 650 millioner kr. til flygtningebørn

Det er Lego Fondens største donation nogensinde og det er også første gang de for alvor går ind i humanitært hjælpearbejde.

Flygtningebørn kan ofte komme til at bruge hele deres barndom i flygtningelejre.

10 år er den gennemsnitlige tid som flygtninge bor i lejre.

Lego Fonden har i dag offentliggjort at de giver 654 millioner kr. til at hjælpe børn i flygtningenes nærområde i Bangladesh og omkring Syrien.

Pengene går til nødhjælpsorganisationer som arbejder i området. De laver lege-værksteder, som hjælper med at uddanne børnene så de kan klare sig bedre frem over. Det er den største enkelte uddeling af fondsmidler fra Lego Fonden.

Stressede børn får langvarige skader

Den biologiske og neurologiske udvikling er meget vigtigt for børnene, når de er mellem tre og seks år gamle.

Derfor håber Lego Fonden, at de kan understøtte flere børns udvikling. En udvikling der er udfordret når familierne lever i en flygtningesitiuation. De er udsat for et så stort et stess, at man kalder det giftigt-stress og det forhindrer børnenes hjerner i at udvikle sig normalt. Så forhåbentligt kan et læring-gennem-leg miljø hjælpe med til at få børnens udvikling tilbage på sporet, siger direktøren for LEGO Fonden John Goodwin siger til TV SYD.

Vil nå 2 millioner børn

Der er i dag 25 millioner flygtninge i verden og heraf er halvdelen børn.

Selvom det er et vigtigt område går kun 3 % af nødhjælpen til undervisning - og endnu mindre til før-skolebørn.

Lego Fonden håber at de kan nå næsten to millioner børn der enten er flygtninge eller bor i de områder hvor der er mange flygtninge i Bangladesh og i Syriens nabolande.

Dukker skal udvikle børn

Den kendte dukkeserie fra Sesame Street (Sesamgade) skal hjælpe med til, at børnene, deres hjælpere og forældre kan snakke sammen, om de temaer der er vigtige i børns opvækst.

Sesame Workshop står bag produktionen af flere tv-udsendelser rettet mod børn. Den bedst kendte er tv-serien Sesame Street.

Sesame Workshop skal udvikle undervisningsmateriale, videoer og animationer som kan vises på mobile enheder i flygtningelejrene og i Bangladesh fattige områder.

Sesame Workshop og Lego Fonden har arbejdet sammen i mange år.

Det er ikke legoklodser som børnene skal lære at lege med i flygtningelejrene - ikke umiddelbart i hvert fald. John Goodwin siger at det er de lokale hjælpeorganisationer BRAC og ICR der selv skal bestemme hvilke materialer der skal bruges og der vil de ofte bruge de materialer der er der i forvejen.

- Hvis der er brug legoklodser og de synes det er det bedste, så kan de selvfølgelig gøre det.

Udviklingshjælp fra Billund

Men denne donation i går Lego Fonden for alvor ind i humanitært arbejde. Samtidig holder de fokus på deres formål om læring gennem leg.

John Goodwin har i efteråret selv besøgt Bangladesh og organisationen BRACs lege-værksteder. Her så han hvordan de kunne lære børnene forskellige færdigheder og give dem redskaber til, at blive hele voksne mennesker. Den rejse gjorde ham mere motiveret til at arbejde med denne donation.

- Jeg så at disse Play Labs ikke kun hjælper børnene, men også hele samfundet omkring værkstederne. De voksne bliver også inddraget i at hjælpe med opbygningen, og det er jo rigtigt godt.