Lego-familie investerer i svenske trægulve

Lego-familie køber halvdelen af svensk gulvproducent. Kirkbi Holding har købt 49,8 procent af aktierne i svenske Välinge, der laver trægulve. Salgsprisen er ukendt.

Kirkbi Holding, der er Lego-familien Kirk Kristiansens investeringsselskab, fortæller mandag morgen, at man har købt en stor bid af aktierne i det svenske selskab Välinge.

Kirkbi overtager investeringsselskabet KKR's aktieandel på 49,8 procent af selskabet, som også er et familieforetagende. Välinge har specialiseret sig i at producere træ- og laminatgulve og har blandt andet udviklet sine egne samlesystemer, som er patenteret vidt og bredt.

Selskabet er kendt for sine svømmende gulve med kliksamling og har hjemme i Viken lidt nord for Helsingborg.

- Vi mener, at Kirkbi i kraft af sin industrielle iværksættertankegang er godt rustet til at støtte op om den internationale udbredelse af Välinges teknologi og produkter og den styrkelse af produktionen og værdikæden, som er nødvendig.

- Sidst og ikke mindst komplementerer investeringen Kirkbis portefølje for langtidsinvesteringer og understreger vores strategi om at være en betydelig europæisk investor, siger Thomas Lau Schleicher, der er investeringsdirektør i Kirkbi.

Salgsprisen nævnes ikke i pressemeddelelsen, men ifølge Børsen ligger den lige under tre milliarder kroner.

Kirkbi Holding ejer foruden halvparten i Välinge også aktier i selskaber som ISS, Nilfisk og Falck.

Selskabet er også aktionær i Merlin Entertainments, der driver forlystelsesparker i hele parken, herunder Legoland-parkerne.

Og så sidder familieselskabet altså også på 75 procent af aktierne i Lego Group.

De resterende 25 procent ejes af Lego Foundation-fonden, der er sat i verden for at gøre livet bedre for børn i hele verden.