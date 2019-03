Kjeld Kirk Kristiansen træder i april ud af bestyrelsen for Lego A/S. Han fortsætter dog som formand for Kirk Kristiansen-familiens investerings- og holdingselskab Kirkbi A/S, der ejer 75 procent af Lego A/S. De resterende 25 procent ejes af Lego Fonden, hvor Kjeld Kirk Kristiansen fortsat er næstformand. Foto: Scanpix