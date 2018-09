Lego sælger lidt mere - og tjener mindre

Lego offentliggjorde tirsdag formiddag sit regnskab for første halvdel af 2018. Det viser, at Lego sælger mere - men tjener mindre.

Overskuddet er i årets første seks måneder faldet med ti procent til tre milliarder kroner sammenlignet med første halvdel af 2017, mens omsætningen er gået ned med fem procent.

Regnskabet viser, at vi er på rette vej, og den fremgang, vi allerede har set, er opmuntrende. Niels B. Christiansen, adm. direktør, Lego

Legos ledelse hæfter sig selv ved, at man har fået styr på udviklingen, og at salget til forbrugerne er steget med en enkelt procent. Og det på trods af lukningen af legetøjskæden Toys R Us i USA, Storbritannien og Australien, der var storsælger af Legos produkter.

- Vores plan for 2018 er at stabilisere forretningen og investere i at skabe vækst på den lange bane. Regnskabet viser, at vi er på rette vej, og den fremgang, vi allerede har set, er opmuntrende, lyder det fra Legos administrerende direktør Niels B. Christiansen i en kommentar til halvårsregnskabet.

