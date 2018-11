Lego vinder ny kopisag i Kina

Lego har vundet en stor sag om kopivarer mod fire kinesiske virksomheder.

Afgørelsen sender en klar advarsel til andre virksomheder, der måske kopierer Legos produkter. Niels B. Christiansen, adm. direktør, Lego

En domstol i Yuexiu-distriktet i byen Guangzhou besluttede mandag, at fire virksomheder har "overtrådt Lego Groups ophavsret og foretaget uretmæssig konkurrence ved at distribuere byggeklodser af mærket Lepin", fortæller Lego i en pressemeddelelse.

Lego blev også tilkendt mere end fire millioner kroner i erstatning.

Læs også Lego vinder kinesisk retssag om kopi-produkter

Domstolen beordrede virksomhederne til øjeblikkeligt at indstille produktionen, salget og markedsføringen af kopivarerne.

Ifølge Lego Groups administrerende direktør, Niels B. Christiansen, understreger mandagens afgørelse, at de kinesiske myndighederne arbejder hårdt for at "skabe et retfærdigt marked for alle virksomheder i Kina".

- Afgørelsen sender en klar advarsel til andre virksomheder, der måske kopierer Legos produkter, siger Niels B. Christiansen.