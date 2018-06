Legoland fejrer rund fødselsdag med 50 meter kage

En kæmpe kage er en del af fejringen, når Legoland fejrer 50 års fødselsdag.

Torsdag er en festdag i Legoland. Det er nemlig præcis 50 år siden, at parken åbnede for første gang, den 7. juni 1968, og der er lagt op til fødselsdagsfest i stor skala.

Man kan selvfølgelig ikke holde fødselsdag uden kage, og her er der virkelig noget at sætte tænderne i for kageglade gæster.

- Jeg sagde, at hvis vi skal lave en kage, så skal vi også gøre det ordentlig, og så skal den simpelthen være 50 meter lang, fordi vi bliver 50 år, siger Karina Andersen, der er ansvarlig for mad og drikke på Legolands overnatningssteder.

Historisk kage

Der er tale om en chokoladekage, der selvfølgelig skal pyntes med flag og slik. Den får dog også et historisk islæt.

- Der kommer til at være sukkerbilleder hele vejen ned på kagen fra hvert år i Legolands historie, så man vil kunne se et billede, lavet i sukker, fra parkens åbning i 1968, og hvad der er sket af alle mulige spændende ting frem til i dag, siger Karina Andersen.

Forberedt på vejret

Der er også taget højde for det varme vejr, kagen blev nemlig samlet til formiddag og bliver først spist ved 14-tiden.

- Vi sætter den frosset op, så den kan stå og tø, og så har vi en creme på, der ikke har kølekrav. Vi er helt sikre på, at den kan tåle varmen, den skal nok være god, når den skal serveres.

Ved festlighederne er der også taler, fødselsdagssang og afsløringen af en Lego-model af Legoland anno 1968 bygget af Lego-fanklubben Byggepladsen.

Se det færdige resultat i nyhederne 19.30.

Her er kagen ved at blive samlet, herefter bliver den pyntet med spiselige billeder fra Legolands historie. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD